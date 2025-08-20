رسميًا.. "التعليم": تجاوز 18 يومًا غيابًا يمنع انتقال الطلاب

وأوضحت الوزارة أن الطالب في المرحلة المتوسطة يُمنع من الانتقال للعام الدراسي الجديد إذا تجاوزت نسبة غيابه 10% من أيام الدراسة الفعلية، أي ما يعادل 18 يومًا من أصل 180 يومًا.