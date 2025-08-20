رسميًا.. "التعليم": تجاوز 18 يومًا غيابًا يمنع انتقال الطلاب

حذرت وزارة التعليم الطلاب وأولياء الأمور من عواقب الغياب المتكرر دون عذر، مؤكدة أن تجاوز 18 يومًا من الغياب في العام الدراسي يحرم الطالب من الانتقال إلى المرحلة أو الفصل التالي.
وأوضحت الوزارة أن الطالب في المرحلة المتوسطة يُمنع من الانتقال للعام الدراسي الجديد إذا تجاوزت نسبة غيابه 10% من أيام الدراسة الفعلية، أي ما يعادل 18 يومًا من أصل 180 يومًا.
أما في المرحلة الثانوية، فيُحرم الطالب من الانتقال إلى الفصل الدراسي التالي عند تجاوزه النسبة ذاتها من الغياب دون عذر رسمي.
وشددت "التعليم" على أن هذه الضوابط تأتي ضمن خططها الرامية إلى تعزيز الانضباط المدرسي ورفع مستوى التحصيل الدراسي، داعية الطلاب إلى الالتزام بالحضور اليومي وعدم الاستهتار بأيام الدراسة.