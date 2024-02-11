العالمي يزيد الراجحي يحقق اللقب السابع في رالي حائل ويتصدر قائمة كأس العالم للراليات الباها 2024

وفي سياق الأجواء والمشاعر، كانت لحظات الانتصار تتميز بطابعها الفريد، مما جعل هذا الانتصار لحظة استثنائية للبطل السعودي. حقق هذا الفوز بفارق ثوانٍ قليلة عن أقرب منافسيه، فيريرا، في المرحلة الأخيرة من باها السعودية. في هذه المرحلة، أظهر الراجحي مهاراته وحنكته في الراليات الصحراوية، إذ يُعتبر يزيد متسابقًا بارعًا يمتلك قدرات استثنائية في التعامل مع التحديات الفريدة التي تطرأ خلال المنافسات وذلك بفضل استراتيجيته الذكية وتكتيكه السلس في مهارة التحكم بالسيارة في التضاريس الوعرة، مما يعزز فعاليته كسائق محترف.