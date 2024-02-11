العالمي يزيد الراجحي يحقق اللقب السابع في رالي حائل ويتصدر قائمة كأس العالم للراليات الباها 2024

تُوج البطل العالمي السعودي وسفير رياضة المحركات السعودية، السائق يزيد بن محمد الراجحي بطلاً لباها السعودية (باها حائل) والذي شكل الجولة الأولى من كأس العالم للراليات الباها 2024 بتنظيم من الاتحاد الدولي للسيارات الـ "FiA". كما شكلت حائل الجولة الأولى من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2024 في الفترة ما بين الـ 08 الى 10 من شهر فبراير الجاري.
وتمكن الراجحي برفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك الذي يرافقه للمرة الخامسة في حائل من انتزاع لقبه السابع في موطن الراليات السعودية، حائل الذي يستضيف بطولة محلية وعالمية في آن واحد على متن سيارة تويوتا هايلوكس محققاً المركز الأول في الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 4ساعات و 28 دقيقة و 53 ثانية وبفارق 38 ثانية فقط عن أقرب منافسيه في كأس العالم للراليات الباها، السائق البرتغالي جواو فيريرا.
وقطع الثنائي مسافة الرالي الإجمالية والتي قدرها 915 كيلومتر وفي المرحلة الأولى، جرت مجريات الرالي في صحاري قناء، بينما كانت المرحلة الثانية قصيرة وجرت في صحاري جبة على متن سيارة تويوتا هايلوكس من تحضير فريق أوفردرايف البلجيكي من دون أي مشاكل تذكر.
وقد سجل السائق السعودي اسمه كأحد أنجح السائقين السعوديين في رالي حائل الدولي، حيث حقق عدداً لافتاً من الانتصارات على مدى مشاركاته منذ بدايته في عام 2009. يُعد الراجحي السائق السعودي الوحيد الذي حقق سبع انتصارات، وذلك بفضل تميزه في مختلف مواسم الرالي حائل، وتحقيقه الفوز على متن خمسة مصانع مختلفة، منها تويوتا هايلوكس.
وفي سياق الأجواء والمشاعر، كانت لحظات الانتصار تتميز بطابعها الفريد، مما جعل هذا الانتصار لحظة استثنائية للبطل السعودي. حقق هذا الفوز بفارق ثوانٍ قليلة عن أقرب منافسيه، فيريرا، في المرحلة الأخيرة من باها السعودية. في هذه المرحلة، أظهر الراجحي مهاراته وحنكته في الراليات الصحراوية، إذ يُعتبر يزيد متسابقًا بارعًا يمتلك قدرات استثنائية في التعامل مع التحديات الفريدة التي تطرأ خلال المنافسات وذلك بفضل استراتيجيته الذكية وتكتيكه السلس في مهارة التحكم بالسيارة في التضاريس الوعرة، مما يعزز فعاليته كسائق محترف.
وأعرب الراجحي عن سعادته الكبيرة بفوزه في باها السعودية (رالي حائل) قائلاً: "أولاً، أشكر الله على توفيقه لنا في هذا الرالي. أنا سعيد جداً اليوم بتحقيق فوزي السابع في رالي حائل، على أرضي وبين جماهيري، حائل لها مكانة خاصة في قلبي. كما أن حائل استضافت بطولة عالمية ومحلية للسيارات والدراجات النارية."
"المنافسة هنا لم تكن سهلة، واجهنا تضاريس صعبة ومسارات خادعة في المرحلتين، ولكن بفضل الله فزنا بفارق 38 ثانية فقط! وهذا الأمر ما يجعل من حائل وجبة دسمة للمتسابقين من حيث وعورة تضاريسها، وقد قدَم مساعدي تيمو أداءً مذهلاً وكان الفوز حليفنا منذ اليوم الأول ولله الحمد"
كما وجه الراجحي شكره الخاص إلى الشريك الاستراتيجي "جميل للمحركات" على دعمهم ورعايتهم له خلال مشاركاته في الراليات على الصعيدين العالمي والإقليمي والمحلي.