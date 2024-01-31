"فيصل بن عبدالله" يُكرّم الفائزين بجائزة "ضياء عزيز للبورتريه"

في حين قررت اللجنة المنظمة للجائزة في النسخة الثالثة رفع عدد الفائزين من فنان واحد يحصل على الجائزة، إلى حصول ثلاثة فنانين على الجوائز، إضافة إلى اختيار موضوع "الحصان العربي" ليتنافس الفنانون على رسمه.