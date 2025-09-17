حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة يتجاوز 15 مليار ريال بنمو 14% وإسهام 18.5 مليارًا في الناتج المحلي

كما تناول التقرير مؤشرات القوى العاملة، حيث بلغ عدد المختصين في القطاع أكثر من 21 ألفًا خلال عام 2024م بمعدل نمو 9% مقارنة بالعام السابق، بفضل البرامج والمبادرات الوطنية لتنمية المهارات وسد الاحتياجات. وتجاوزت نسبة مشاركة المرأة في القطاع 32% من إجمالي العاملين، مقابل معدل عالمي يبلغ 24%.