"لتبقى": التشغيل المنضبط والصيانة الدورية لأجهزة التكييف تمنع "هدر الطاقة"

وشددت الحملة على أهمية غلق باب ونوافذ الغرفة أو المكتب جيدًا، أثناء تشغيل المكيف؛ لمنع أي تسريب لدرجة البرودة؛ مما يدفع الجهاز للعمل فترات أطول، دون انقطاع؛ لتعويض ما فقده من برودة؛ وهو ما ينعكس على استهلاك أكبر للطاقة الكهربائية.