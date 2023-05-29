"لتبقى": التشغيل المنضبط والصيانة الدورية لأجهزة التكييف تمنع "هدر الطاقة"

بالتزامن مع بدء فصل الصيف، شددت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى)، على أهمية التشغيل المنضبط والسليم لأجهزة التكييف؛ سواء في المنازل أو المكاتب الإدارية.
وقالت الحملة إن أجهزة التكييف -دون سواها- تستهلك نسبة كبيرة من حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة، سواء في المنازل أو المنشآت الإدارية، ودعت إلى مراعاة الضوابط قبيل شراء أجهزة التكييف، وأثناء التشغيل.
ونصحت الحملة باختيار الأنواع الموفرة للطاقة، عند شراء جهاز مكيف جديد، بحسب بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجسم الخارجي للمكيف، والابتعاد عن تلك الأنواع التي لا توفر الطاقة.
ودعت إلى مراعاة الصيانة الدورية لجهاز التكييف، والتأكد من أنه يعمل بكفاءة عالية أثناء التشغيل، وبالتالي سلامة أجزائه الداخلية.
ونوّهت بضرورة المحافظة على المكيف؛ من خلال تنظيف فلاتره كل أسبوعين، ومنع تراكم الأتربة عليه، وتنظيف الراديتر الخارجي مرة سنويًّا، وتثبيت درجة الحرارة عند 24 درجة مئوية، والمحافظة على مواعيد الصيانة الدورية بحسب تعليمات الشركة المصنعة.
وشددت الحملة على أهمية غلق باب ونوافذ الغرفة أو المكتب جيدًا، أثناء تشغيل المكيف؛ لمنع أي تسريب لدرجة البرودة؛ مما يدفع الجهاز للعمل فترات أطول، دون انقطاع؛ لتعويض ما فقده من برودة؛ وهو ما ينعكس على استهلاك أكبر للطاقة الكهربائية.