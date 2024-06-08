بالصور.. 17 مؤشرًا يستدل بها على سلامة الأضحية من مرضها.. تعرّف عليها

وأضاف: "يجب كذلك أن يكون فم ولسان الأضحية خالياً من الالتهابات والإفرازات، وأن تكون الخصيتان سليمتين، غير متورمتين أو متضخمتين؛ لأن تورمهما يشير لوجود التهابات مَرَضية".

وأردف: "يجب الحذر من البهيمة كبيرة السن فهي رديئة اللحم، ويمكن الكشف على أسنان الحيوان لمعرفة عمره، وذلك بالاعتماد على الأسنان السفلية للتعرف على عمره، هل هو جذع أو ثني أو رباع أو سدس أو تام، فكلما قلّ عدد الأسنان فسنه أصغر وأفضل، مع ملاحظة أن الفك العلوي للماشية والأغنام لا توجد فيه قواطع بل توجد وسادة سنية".