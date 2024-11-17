شاهد.. أكثر من 12 ألف طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة بشقراء

انتظم أكثر من 12 ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، في مقاعد الدراسة بمدارس البنين والبنات بتعليم شقراء على مستوى مختلف المراحل الدراسية، بجدٍ ونشاطٍ وانضباطٍ مُميّزٍ مع بداية الفصل الدراسي الثاني.