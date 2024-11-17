شاهد.. أكثر من 12 ألف طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة بشقراء

انتظم أكثر من 12 ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، في مقاعد الدراسة بمدارس البنين والبنات بتعليم شقراء على مستوى مختلف المراحل الدراسية، بجدٍ ونشاطٍ وانضباطٍ مُميّزٍ مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
وأكملت إدارة تعليم شقراء الترتيبات اللازمة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، في ظل متابعة حثيثة ومستمرة من مدير التعليم بالمحافظة الدكتور إبراهيم الحسن؛ ومساعده للشؤون التعليمية الدكتور عادل الزايدي؛ ومديرة الأداء التعليمي الدكتورة سهام الشعلان؛ وقيادات التعليم والهيئة المدرسية والتعليمية.
وأكّد مدير تعليم شقراء الدكتور إبراهيم الحسن؛ أهمية التكامل والشراكة مع أولياء الأمور في دعم انتظام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني، وحرصهم على استكمال أبنائهم رحلتَهم التعليمية؛ لضمان بداية جادّة وفصل دراسي موفق وحافل بالإنجازات والنجاحات.
ولفت د. الحسن؛ إلى أن المدارس قامت بتجهيز خططها التعليمية والتربوية لاستقبال الطلاب والطالبات منذ اليوم الأول، وتفعيل اليوم الدراسي بكل جديةٍ ونشاط؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية وحصد التفوق والنجاح.
من جانبٍ آخر، بدأت مدارس إدارة تعليم شقراء تطبيق الدوام الشتوي تزامناً مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، حيث بدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 7:15 صباحاً؛ فيما بدأت الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحاً.