جائزة الأميرة "صيتة" تعلن أسماء الفائزين والفائزات بجائزة المواطنة المسؤولة

وأضاف الأمين العام، أنه تقدم لجائزة المواطنة المسؤولة لهذا العام 3848 طالبًا وطالبة من خلال مبادرات مختلفة، تمثل مجالات الجائزة: الاجتماعية، الإعلامية، البيئية، التعليمية، التقنية، الثقافية، الرياضية، الصحية، وفي مجالي الأمن والسلامة.