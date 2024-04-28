جائزة الأميرة "صيتة" تعلن أسماء الفائزين والفائزات بجائزة المواطنة المسؤولة

أعلنت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، اليوم الأحد، أسماء الفائزين والفائزات بالجائزة دورتها الثالثة، وسط ترقب كبير من الطلبة والطالبات في كل مناطق المملكة حول إعلان نتائج جائزة المواطنة المسؤولة.
وبلغ عدد المعلن عنهم 113 فائزًا وفائزة يمثلون كل مناطق المملكة الثلاثة عشرة، تمهيدًا للإعلان عن الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية على مستوى المملكة وتكريمهم في حفل الجوائز الاجتماعية في سبتمبر المقبل، بإذن الله.
وتأتي جائزة المواطنة المسؤولة كإحدى الجوائز الاجتماعية التي تتبناها جائزة الأميرة صيتة، وهي جائزة وطنية سنوية تأسست العام 2022م، وتعنى باكتشاف النشء من سن "7-18 عامًا"، من الطلبة المبدعين من الجنسين في مراحل التعليم العام المختلفة.
وذلك بهدف غرس وترسيخ وتعزيز قيم العمل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية ودعم المواطنة الصالحة، والتناغم مع مستهدفات الوطن وتوجهاته.
وقال الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث: إن جائزة المواطنة المسؤولة رغم عمرها القصير نسبيًا، إلا أنها تلاقي إقبالاً كبيرًا من الطلبة والطالبات على مستوى المملكة، سيما وهي متاحة للمواطنين والمقيمين في التعليم الحكومي والخاص.
وأضاف الأمين العام، أنه تقدم لجائزة المواطنة المسؤولة لهذا العام 3848 طالبًا وطالبة من خلال مبادرات مختلفة، تمثل مجالات الجائزة: الاجتماعية، الإعلامية، البيئية، التعليمية، التقنية، الثقافية، الرياضية، الصحية، وفي مجالي الأمن والسلامة.
وثمّن جهود الأمانة العامة للمراجعين والمشرفين على هذه الجائزة الذين ما زالوا يبلون بلاءً حسنًا في تطوير الجائزة وتجويد مخرجاتها والارتقاء بها؛ لتحقيق أهدافها النبيلة والوطنية وتعزيز مفهوم العمل الاجتماعي وترسيخ المسؤولية المجتمعية والمواطنة الصالحة لدى النشء.
وأضاف "المغلوث"، أن الجائزة ما زالت تواصل عطاءاتها الإنسانية والوطنية من أجل المساهمة في تحقيق رؤية الوطن ومستهدفاته، متمنيًا التوفيق للجميع.