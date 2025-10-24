"أمير الرياض" يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله-، وذلك عقب صلاة العصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
وشارك سموه في أداء الصلاة عدد من أصحاب السمو الملكي والأمراء والمسؤولين، يتقدمهم الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير.
كما حضر الصلاة الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله، والأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز.
وشهدت الصلاة حضور الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، والأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، إلى جانب عدد من الأمراء منهم: الأمير محمد بن سعد بن خالد، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود الكبير، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
كما شارك في الصلاة الأمير تركي بن فهد بن سعود الكبير، والأمير محمد بن فهد بن سعود الكبير، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعود الكبير، والأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
وحضر الصلاة عدد من المسؤولين وجموع المواطنين، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.