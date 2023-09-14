إطلاق اسم "سلمان السليمي" على ميدان بـ"حائل"

وافقت لجنة تسمية الشوارع والميادين بأمانة حائل، اليوم الخميس، على تسمية أحد الميادين في مدينة حائل باسم رجل الأعمال "سلمان صلاح السليمي"؛ تقديرًا لجهوده البارزة ومساهماته الخيرية والإنسانية والمجتمعية في المنطقة.
وقد اختارت اللجنةُ الميدانَ الواقعَ على طريق حائل - المدينة القديم، والذي يربط جنوب أحياء حائل بحائل المدينة، ويطلق عليه سابقًا: "دوّار قفار"، ليكون باسم "سلمان صلاح السليمي".
يذكر أن أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، كرّم مؤخرًا سلمان السليمي بجائزة "القلم"؛ نظير إسهام شركته في توظيف الكوادر الوطنية بالمنطقة، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، ومدير فرع الصندوق بالمنطقة فيصل بن أحمد الجريفاني.
وحصل "السليمي" على تكريمٍ من أمير المنطقة، نظير دعمه لبرامج مجلس شباب المنطقة والمبدعين من شباب وفتيات، فيما تستقطب شركته الفائزين بالجوائز النوعية من أبناء المنطقة للعمل بها.