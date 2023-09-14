إطلاق اسم "سلمان السليمي" على ميدان بـ"حائل"

يذكر أن أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، كرّم مؤخرًا سلمان السليمي بجائزة "القلم"؛ نظير إسهام شركته في توظيف الكوادر الوطنية بالمنطقة، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، ومدير فرع الصندوق بالمنطقة فيصل بن أحمد الجريفاني.