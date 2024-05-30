"رعى محظور واستغلال رواسب".. ضبط مواطن ومقيمَيْن لمخالفتهم الأنظمة البيئية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة رعي (50) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
من ناحية ثانية، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمَيْن مُخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهما الرواسب بمنطقة حائل.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل التربة يعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.