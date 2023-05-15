"الالتزام البيئي" يضع خارطة الطريق لصناع البلاستيك في مؤتمر "جيبكا ١٢"

ودعا "الغامدي" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر جيبكا ١٢ للبلاستيك القطاعَ الخاص إلى التكامل مع مبادرات المملكة، وإيجاد منصة عمل مشتركة مع المركز يمكن من خلالها تفعيل المبادرات والابتكارات والتقنيات؛ لضمان استدامة قطاع صناعة البلاستيك وإعادة تدويره والتخلص منه؛ مشيرًا إلى أن شعار المؤتمر يدعو لذلك "الاستثمار في خلق قيمة جديدة لتحول مستدام"؛ مشيرًا إلى أن المركز هو الجهة الرقابية على أي نشاط اقتصادي ذي أثر بيئي ويحث بدوره القطاع الخاص على رفع آفاق التعاون والتنسيق المشترك بما يمكّن اقتصاد المملكة من النمو مع الحفاظ على البيئة.