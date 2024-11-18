استياءٌ بين أولياء أمور "طلاب التسريع" بسبب تأخر نقلهم للصفوف الجديدة وتقارير الدرجات

وأكّدوا أن أسماء الطلاب التابعين للبرنامج لا تزال في الصفوف الدراسية التي كانوا فيها العام الماضي، دون أن يتم نقلهم إلى الصفوف المقررة وفقاً للفصل المُسرّع عبر نظام نور.