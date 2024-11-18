استياءٌ بين أولياء أمور "طلاب التسريع" بسبب تأخر نقلهم للصفوف الجديدة وتقارير الدرجات

عبّر عددٌ من أولياء أمور طلاب برنامج التسريع الدراسي؛ التابع لوزارة التعليم، عن استيائهم بسبب عدم حل مشكلة أبنائهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.
وأكّدوا أن أسماء الطلاب التابعين للبرنامج لا تزال في الصفوف الدراسية التي كانوا فيها العام الماضي، دون أن يتم نقلهم إلى الصفوف المقررة وفقاً للفصل المُسرّع عبر نظام نور.
وأشار أولياء الأمور إلى أنهم لم يتلقوا أي تقارير رسمية لكشوف درجات أبنائهم، على الرغم من إصدار شهادات عبر نظام نور تُظهر تقديرات ضعيفة في جميع المواد؛ ما أثار قلقهم وتساؤلاتهم حول مصير أبنائهم الأكاديمي.
وطالب أولياء الأمور، وزارة التعليم، بسرعة التدخُّل لحل هذه الإشكالية، ونقل أبنائهم إلى الصفوف المناسبة وفقاً لنظام التسريع الدراسي، وإعادة النظر في التقديرات الصادرة؛ لضمان حقوق الطلاب وعدم التأثير على مستقبلهم التعليمي.