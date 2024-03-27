"المحتوى المحلي": بدء المرحلة الثانية من توطين نشاط خدمات الاستشارات بنسبة 40%

وأكدت أن أبرز المهن المستهدفة، هي: أخصائي استشارات مالية، واستشارات أعمال، واستشارات أمن سيبراني، ومدير إدارة مشاريع، ومهندس إدارة مشاريع، وأخصائي إدارة مشاريع.