وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره العراقي تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.