كشافة "تعليم الطائف" تكثف جهودها الإنسانية لرعاية الحجاج في منى

تواصل كشافة الإدارة العامة للتعليم في الطائف المشاركة بمعسكرات الخدمة العامة في المشاعر المقدسة أعمالها لإرشاد الحجاج التائهين في مشعر منى عبر عدة مراكز إرشادية، بالإضافة إلى قيامهم بالأعمال الإنسانية في مساعدة الحجاج كبار السن.
يُذكر أن الإدارة العامة للتعليم بالطائف شاركت في حج هذا العام 1445هـ بـ 32 كشافاً لخدمة الحجيج، وعملت في وقت مبكر على تأهيل جميع المشاركين لعملية الإرشاد.
وحثت الإدارة المشاركين على بذل كل الجهد في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك ضمن الجهود التي تقدمها حكومة المملكة للحجاج والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.