كشافة "تعليم الطائف" تكثف جهودها الإنسانية لرعاية الحجاج في منى

تواصل كشافة الإدارة العامة للتعليم في الطائف المشاركة بمعسكرات الخدمة العامة في المشاعر المقدسة أعمالها لإرشاد الحجاج التائهين في مشعر منى عبر عدة مراكز إرشادية، بالإضافة إلى قيامهم بالأعمال الإنسانية في مساعدة الحجاج كبار السن.