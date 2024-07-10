"تجارة حائل" تضبط عمالة تدير مستودعًا ومعملاً غير مرخص في الأغذية والصابون

تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة حائل بمشاركة الحملة الأمنية المشتركة- ممثلةً بشرطة حائل، وأمانة حائل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- من الإطاحة بعمالة مخالفة تدير مستودعًا ومعملاً غير مرخص، استُغل في تحضير وتعبئة منتجات غذائية وصابون بطرق بدائية دون مراعاة الاشتراطات الصحية، وجرى إحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وثبت تورط القائمين على المستودع المخالف الواقع داخل استراحة بالعمل لحسابهم الخاص في تحضير وتعبئة أغذية فاسدة دون مراعاة الاشتراطات الصحية، وتم مصادرة وإتلاف (2,250) كيلو جرامًا من منتج ورق العنب الفاسد، و (8,325) كيلو جرامًا من الصابون الذي لايحمل بيانات تجارية، و (271) قطع غيار معدات ثقيلة مجهولة المصدر.
وتواصل وزارة التجارة جولاتها الرقابية بهدف التصدي لمخالفي أنظمة حماية المستهلك، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.