"تجارة حائل" تضبط عمالة تدير مستودعًا ومعملاً غير مرخص في الأغذية والصابون

وثبت تورط القائمين على المستودع المخالف الواقع داخل استراحة بالعمل لحسابهم الخاص في تحضير وتعبئة أغذية فاسدة دون مراعاة الاشتراطات الصحية، وتم مصادرة وإتلاف (2,250) كيلو جرامًا من منتج ورق العنب الفاسد، و (8,325) كيلو جرامًا من الصابون الذي لايحمل بيانات تجارية، و (271) قطع غيار معدات ثقيلة مجهولة المصدر.