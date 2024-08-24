بتوجيه أمير عسير.. "محافظ محايل" يقف على أضرار الأمطار والسيول بمركز السعيدة

بتوجيهٍ من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وقف محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح؛ ميدانياً، على بعض المواقع المتضرّرة من الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدها مركز سعيدة الصوالحة- غرب منطقة عسير.