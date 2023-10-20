الصندوق الصناعي يوقّع مذكرة مع "تنمية الصادرات" لتمكين الصناعة الوطنية

وفي نهاية الجلسة الحوارية كرّم وزيرُ الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي، بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة؛ الصندوقَ الصناعي ممثلًا في نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال والمتحدث الرسمي للصندوق خليل بن عبدالقادر النمري؛ نظير جهود الصندوق في وضع معايير علامة "تقنية سعودية" التي أُعلِن عنها خلال فعاليات المعرض، وما قدّمه الصندوق من استشارات لفريق العمل، التي تعكس إسهامات الصندوق في تمكين التطور الصناعي في المملكة.