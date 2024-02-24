محليات

على متنها 80 طناً.. "الطائرة الإغاثية السعودية الـ 9" تغادر بالمساعدات للشعب الأوكراني

تصل مطار زوسوف في بولندا ومن ثم الحدود وتضم حمولتها "مولدات وأجهزة كهربائية"
على متنها 80 طناً.. "الطائرة الإغاثية السعودية الـ 9" تغادر بالمساعدات للشعب الأوكراني

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها 80 طناً من المواد الإغاثية، متوجّهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا، القريب من الحدود الأوكرانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

وتشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية، تمهيداً لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.

يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضرّرين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

أوكرانيا
مطار الملك خالد الدولي بالرياض
الطائرة الإغاثية السعودية

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