شاهد: في صورة جماعية.. ولي العهد يتوسط القادة الخليجيين والأوروبيين

أظهر مقطع فيديو توسط سمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للحضور من قادة وزعماء دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي خلال الصورة الجماعية التذكارية للقمة الخليجية الأوروبية الأولى من نوعها في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وكان ولي العهد قد غادر إلى العاصمة البلجيكية بروكسل بعد زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، لترؤس وفد المملكة المُشارك في القمة الخليجية الأوروبية، وذلك بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وشهدت القمة التي جاءت في خضم ظروف دولية وإقليمية معقدة يعيشها العالم بأسره، مشاركة ٣٣ من القادة وزعماء ورؤساء وزراء الدول الأعضاء يتقدمهم سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي ترأس الوفد السعودي المشارك.