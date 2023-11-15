موطن "نزالات الملاكمة".. الرياض تستضيف "اليوم الحاسم" وهذه تفاصيله

وتشهد نزالات "اليوم الحاسم" في موسم الرياض لهذا العام مجموعة مواجهات ثنائية بين عددٍ من أبطال الملاكمة المحترفين، وهم: البريطاني أنتوني جوشوا، والسويدي أوتو والين، والنيوزيلندي جوزيف باركر، والأمريكي ديونتاي وايلدر، إضافة إلى الكرواتي فيليب هرجوفيتش، والأسترالي مارك دي موري، والملاكم الروسي دميتري بيفول، والبريطاني ليندون آرثر، والأسترالي جاي أوبيتايا، إضافة إلى البريطاني إيليس زورو، وأرسلانبيك محمودوف، وجيت كاباي، والبريطاني دانييل دوبوا، والأمريكي جاريل ميلر، والكوبي فرانك سانشيز، والنيوزيلندي جونيور فا.