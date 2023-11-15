موطن "نزالات الملاكمة".. الرياض تستضيف "اليوم الحاسم" وهذه تفاصيله

تستضيف العاصمة السعودية الرياض نزالات "اليوم الحاسم" لأشهر أبطال الملاكمة العالميين ضمن فعاليّات موسم الرياض 2023، حيث ستُقام النزالات بين عددٍ من نجوم رياضة الملاكمة في منطقةKingdom Arena يوم السبت 23 ديسمبر القادم.
ويأتي الحدث الرياضي الكبير بعد أن باتت المملكة وجهة مفضلة لأبرز وأهم الأحداث والفعاليّات الرياضية العالمية، فمن استضافة فعاليّات الفورميلا 1 وبطولات السوبر الإسباني والإيطالي لكرة القدم مرورًا ببطولة "سوبر جلوب" العالمية لكرة اليد، وكأس العالم للأندية لكرة القدم، وفعاليّات مصارعة المحترفين.. وغيرهم، وصولاً إلى الإعلان عن استضافة كأس العالم 2034.
ولا يُخفى على أحد النشاط الكبير الذي أحدثته المملكة - بدعم منقطع النظير من سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان - على الساحة الرياضية العالمية، فيما يتعلق بتنظيم الفعاليّات الرياضية الكبرى التي تنوعت ما بين كرة القدم، وسباقات السيارات والراليات، والمصارعة الحرة، والجولف، والملاكمة، والتنس، والشطرنج، والإسكواش، وسباقات الخيل، وكرة اليد، وغيرهم من أحداث عالمية مرموقة.
وتشهد نزالات "اليوم الحاسم" في موسم الرياض لهذا العام مجموعة مواجهات ثنائية بين عددٍ من أبطال الملاكمة المحترفين، وهم: البريطاني أنتوني جوشوا، والسويدي أوتو والين، والنيوزيلندي جوزيف باركر، والأمريكي ديونتاي وايلدر، إضافة إلى الكرواتي فيليب هرجوفيتش، والأسترالي مارك دي موري، والملاكم الروسي دميتري بيفول، والبريطاني ليندون آرثر، والأسترالي جاي أوبيتايا، إضافة إلى البريطاني إيليس زورو، وأرسلانبيك محمودوف، وجيت كاباي، والبريطاني دانييل دوبوا، والأمريكي جاريل ميلر، والكوبي فرانك سانشيز، والنيوزيلندي جونيور فا.
وتضاف تلك النزالات الكبرى إلى سلسلة من نزالات الملاكمة السابقة التي استضافتها المملكة في الأعوام الأخيرة، ومنها نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، الذي أُقيم في ميدان الدرعية بين المكسيكي آندي رويز جونيور، ومنافسه البريطاني أنتوني جوشوا، وآخرها نزال (أشرس رجل على وجه الأرض) بين بطلَي الوزن الثقيل تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو، والذي أُقيم قبل أسابيع قليلة في افتتاح موسم الرياض.
ويعكس ذلك السمعة الكبيرة التي تحظى بها المملكة في استضافة الأحداث الرياضية، خصوصًا الملاكمة، فباتت وجهة مفضلة لأبطال الملاكمة العالميين للتنافس على أرضها، وأمام جمهورها.
ويُقام الحدث الكبير في منطقة Kingdom Arena، وهو مبنى بمساحة شاسعة تزيد على ٢٠٠ ألف متر مربع، تم بناؤه وتجهيزه بأحدث التقنيات التي تخدم جميع الفعاليّات المقامة والمعتمدة عالميًا، خلال ٦٠ يومًا ليتسع إلى أكثر من ٤٠ ألف زائر.