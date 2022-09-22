"أمانة الرياض" تكشف عن باقة فعالياتها في 16 حديقة عامة احتفالًا باليوم الوطني 92

كشفت أمانة منطقة الرياض عن باقة فعالياتها للاحتفال باليوم الوطني السعودي 92، يومي الخميس والجمعة 22- 23 من سبتمبر الجاري، ومواقعها في 16 حديقة عامة.
وتشمل الفعاليات التي تنطلق من الخامسة مساء حتى الثانية عشرة في منتصف الليل، فعالية "تقهو" لضيافة السعودية، وفعالية الصور، ومعزوفة وطنية، وعرضة أطفال "تدريب"، وألعاب هوائية، والبالونات المضيئة، وجلسات بهوية وطنية.
وحددت الأمانة على حسابها بتويتر، مواقع الفعاليات على إيقاع المعزوفات بـ16 حديقة؛ منها: حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف، وحديقة الياسمين، وحديقة النخيل، وحديقة تلال الرياض، وحديقة الصفوة، وحديقة العليا، وحديقة عكاظ، وحديقة البديعة.