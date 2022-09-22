"أمانة الرياض" تكشف عن باقة فعالياتها في 16 حديقة عامة احتفالًا باليوم الوطني 92

وتشمل الفعاليات التي تنطلق من الخامسة مساء حتى الثانية عشرة في منتصف الليل، فعالية "تقهو" لضيافة السعودية، وفعالية الصور، ومعزوفة وطنية، وعرضة أطفال "تدريب"، وألعاب هوائية، والبالونات المضيئة، وجلسات بهوية وطنية.