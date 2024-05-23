"الوقاية البيئية" بالمسجد النبوي نفّذت 8638 جولة رقابية خلال العام الماضي

كثّفت وكالة شؤون المسجد النبوي، جهودها في جعل المسجد النبوي وساحاته بيئة آمنة ونقية وخالية من الفيروسات والملوثات؛ وذلك من خلال إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة التابعة لوكالة الرئاسة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة.
ونشرت إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة، إحصائية للخدمات المقدمة خلال الفترة من 1/11/ 1444هـ وحتى 1/11/ 1445هـ؛ حيث تم تنفيذ 8638 جولة رقابية وتم تغيير المعقمات 4573 مرة في المسجد النبوي ومرافقه، كما تم متابعة قراءات محطة الرصد البيئي، والتأكد من سلامة وجبات الإفطار خلال شهر رمضان الماضي.
وتحرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تقديم بيئة صحية آمنة ليؤدي الزائر عبادته براحة وطمأنينة.