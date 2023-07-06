نجاح أول عملية قسطرة دماغية لمقيم مصري بحائل

نجح فريق طبي بقسم القلب في مستشفى الملك سلمان التخصصي، في إنقاذ مقيم مصري "٤٠ عامًا" بعد تعرضه لجلطة دماغية حادّة.
وكان المقيم قد تعرّض لأزمة صحية وتم نقله إلى قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد بحائل، والذي اكتشف وجود جلطة بدماغه، وأعطاه الدواء المذيب للجلطة، ومن ثم تحويله عاجلًا إلى مستشفى الملك سلمان التخصصي.
وقام الأطباء بعمل القسطرة بالأشعّة التداخلية، والتي تكلّلت بالنجاح بعد استئصال الخثرة من أحد الشرايين الرئيسية في الدماغ، وتعتبر تلك العملية التي أجراها الفريق الطبي بالمستشفى أول حالة قسطرة دماغية.
وأشار الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي بالإنابة المهندس حاتم بن محمد الرشدان، إلى أن هذا الإنجاز هو أحد مخرجات النهضة الصحية التي تعيشها المنطقة في ظلّ دعم حكومتنا الرشيدة للقطاع الصحي، ومتابعة واهتمام أمير منطقة حائل، مؤكدًا على تسخير كافة الموارد والطاقات بالتجمع، ورفع جاهزية الكوادر الطبية والتمريضية والفنية للعمل على تحقيق مبادرة أمير المنطقة بأن تكون "حائل الأصح".