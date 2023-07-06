نجاح أول عملية قسطرة دماغية لمقيم مصري بحائل

وأشار الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي بالإنابة المهندس حاتم بن محمد الرشدان، إلى أن هذا الإنجاز هو أحد مخرجات النهضة الصحية التي تعيشها المنطقة في ظلّ دعم حكومتنا الرشيدة للقطاع الصحي، ومتابعة واهتمام أمير منطقة حائل، مؤكدًا على تسخير كافة الموارد والطاقات بالتجمع، ورفع جاهزية الكوادر الطبية والتمريضية والفنية للعمل على تحقيق مبادرة أمير المنطقة بأن تكون "حائل الأصح".