وزير العدل الجزائري يستقبل النائب العام "سعود المعجب"

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجزائر عبدالله بن ناصر البصيري.

يُذكر أن "طبي" زار المملكة في وقت سابق والتقى بالنائب العام، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجهازين العدليين في مجال مكافحة الجريمة؛ ومنها جرائم الإرهاب، وغسل الأموال، والجرائم المتعلقة بالمخدرات، والجرائم الماسّة بالأنظمة المعلوماتية، وجرائم تداول النقود.