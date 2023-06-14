مشروع المملكة للإفادة من الهدي يستعرض استعداداته لموسم حج هذا العام

عقد مشروعُ المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، اليوم، الاجتماعَ التنسيقي السنوي لعرض الاستعدادات النهائية لأعمال المشروع لموسم الحج ١٤٤٤، وذلك بمقرّ البنك الإسلامي للتنمية بجدة.
وترأس الاجتماع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد سليمان الجاسر، بحضور الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة، بالإضافة إلى المقاولين المتعاقدين مع المشروع.
وأوضح أن المشروع الذي تم تدشينه منذ عام ١٤٠٣ من أهم المشاريع التي تخدم الحجاج، وتسهل عليهم أداء نسكهم، وتوفر الشروط الشرعية والصحية، بتوزيع اللحوم على المستحقّين في جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى أن المشروع به حوالي ٤٠ ألف فرد من مختلف الجنسيات والمهن.
من جانبه أكّد قائد أمن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، العميد عبدالعزيز الرميح، استعداد جميع الجهات ذات العلاقة على تعاون لموسم الحج ١٤٤٤، وتعمل على تسهيل الإجراءات والعمليات اللازمة في كل ما يتعلّق بمشروع الأضاحي.
يذكر أن قيمة سند الأضاحي لهذا العام ١٤٤٤هـ، يبلغ قدره ٧٢٠ ريالًا، وهناك ٨ مجمعات للتشغيل، و٧ للأغنام، وواحد للأبقار والجمال، والأعداد المستهدفة هذا العام أكثر من مليون سند، ويمكن شراء السندات عبر موقع المشروع www.adahi.org ، أو المسار الإلكتروني للحجاج والمعتمرين، أو عبر منصّات الجمعيات الخيرية، والبريد السعودي "سبل"، وبعض المصارف والبنوك، وفروع متاجر العثيم، والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل.