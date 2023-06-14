مشروع المملكة للإفادة من الهدي يستعرض استعداداته لموسم حج هذا العام

يذكر أن قيمة سند الأضاحي لهذا العام ١٤٤٤هـ، يبلغ قدره ٧٢٠ ريالًا، وهناك ٨ مجمعات للتشغيل، و٧ للأغنام، وواحد للأبقار والجمال، والأعداد المستهدفة هذا العام أكثر من مليون سند، ويمكن شراء السندات عبر موقع المشروع www.adahi.org ، أو المسار الإلكتروني للحجاج والمعتمرين، أو عبر منصّات الجمعيات الخيرية، والبريد السعودي "سبل"، وبعض المصارف والبنوك، وفروع متاجر العثيم، والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل.