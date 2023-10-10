فلاورد تتعهد بالتبرع بـ 10% من مبيعات مجموعتها الوردية لدعم مرضى سرطان الثدي

وأطلقت فلاورد مجموعتها الوردية الحصرية في بداية الشهر التي تتضمن مجموعة واسعة من الورود والهدايا، وتعهدّت الشركة بالتبرع بنسبة 10% من مبيعاتها طوال شهر أكتوبر للجمعيات التي تعاونت معها.

وبالتزامن مع إطلاق مجموعتها الحصرية، قامت فلاورد أيضاً بإطلاق حملة إعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي لترويج المجموعة وتشجيع الأفراد على الشراء منها مما سيساهم في زيادة المبلغ الكلي للتبرعات. ما يميز هذه المبادرة هو أنها لا تقتصر على إدخال البهجة إلى وجوه المتلقين فحسب، بل تساهم أيضاً بشكل كبير في إنقاذ حياة العديد من مرضى سرطان الثدي.