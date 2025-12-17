جمعية أهل الحديث الباكستانية تمنح وزير الشؤون الإسلامية وسام الاستحقاق للشخصية الإسلامية العالمية لعام 2025م

تسلّم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وسام الاستحقاق للشخصية الإسلامية العالمية لعام 2025م، الذي منحته له جمعية أهل الحديث المركزية بجمهورية باكستان، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة في خدمة الإسلام والمسلمين، وعنايته المستمرة ببيوت الله، ودعمه المتواصل لنشر منهج الوسطية والاعتدال.
وسلّم الوسام لمعاليه عضو مجلس الشيوخ الباكستاني رئيس جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان الدكتور حافظ عبدالكريم قادر بخش، وذلك خلال لقائه بمعاليه اليوم في مكتبه بمحافظة جدة، بحضور نائب رئيس الجمعية الشيخ صهيب أحمد ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي.
وخلال مراسم التكريم أكد الدكتور عبدالكريم بخش أن التكريم جاء تقديراً وعرفاناً من الجمعية وقياداتها في باكستان والقارة الهندية لإسهامات معالي الوزير الريادية في تطوير منظومة العمل الدعوي والارتقاء بها وفق منهجية مؤسسية تواكب مستجدات العصر، إلى جانب مبادراته النوعية في مكافحة الفكر المتطرف، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.
وأكد عضو مجلس الشيوخ الباكستاني رئيس الجمعية الدكتور عبدالكريم أن منح هذا الوسام يأتي كذلك تقديرًا لنجاح معاليه في بناء شراكات دولية فاعلة أسهمت في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وتقديم صورة حضارية مشرقة للإسلام الوسطي على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، عبر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عن شكره وتقديره لجمعية أهل الحديث المركزية في باكستان على منحه وسام الاستحقاق من هذه الجمعية العريقة بتاريخها، مؤكداً أن هذا التكريم مستحق لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله- ولسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- اللذين نعمل بتوجيهاتهم ودعمهم الدائم لخدمة الإسلام والمسلمين وكل ما يمكن المسئول من القيام بواجبه تجاه خدمة دينه ووطنه .
ويُذكر أن جمعية أهل الحديث المركزية الباكستانية، التي يربو تاريخها على قرنٍ من الزمان، ويمتد حضورها الشعبي ليشمل قرابة مائة مليون مسلم في شبه القارة الهندية، وتضم نخبة من العلماء والمفكرين، تُعد من أبرز المؤسسات الإسلامية الفاعلة في جمهورية باكستان، وتعنى بخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، ونشر منهج الاعتدال والوسطية.
الجدير بالذكر أنّ هذا التكريم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ يأتي امتدادًا لسلسلة من الأوسمة والدروع وشهادات التقدير التي حصل عليها معاليه من عددٍ من المنظمات والجمعيات والمؤسسات الإسلامية والعلمية داخل المملكة وخارجها، تقديرًا لجهوده المتواصلة في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز العمل الدعوي المؤسسي، ودعم المبادرات الإسلامية ذات الأثر المحلي والدولي في نشر التسامح .