جمعية أهل الحديث الباكستانية تمنح وزير الشؤون الإسلامية وسام الاستحقاق للشخصية الإسلامية العالمية لعام 2025م

الجدير بالذكر أنّ هذا التكريم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ يأتي امتدادًا لسلسلة من الأوسمة والدروع وشهادات التقدير التي حصل عليها معاليه من عددٍ من المنظمات والجمعيات والمؤسسات الإسلامية والعلمية داخل المملكة وخارجها، تقديرًا لجهوده المتواصلة في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز العمل الدعوي المؤسسي، ودعم المبادرات الإسلامية ذات الأثر المحلي والدولي في نشر التسامح .