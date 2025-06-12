العلا.. تدخل طبي ناجح ينقذ طفلة من مضاعفات كيس التهابي بالحوض

تمكّن الفريق الطبي بقسم النساء والولادة في مستشفى الأمير عبد المحسن بمحافظة العلا، أحد مكونات تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا كانت تعاني من مضاعفات خطيرة ناجمة عن كيس التهابي كبير في منطقة الحوض، تسبب في التواء الأعضاء التناسلية الداخلية وكاد أن يؤدي إلى انقطاع التروية الدموية.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الطفلة وصلت إلى قسم الطوارئ برفقة ذويها وهي تعاني من آلام حادة في البطن والحوض، وبعد إجراء الفحوص الإكلينيكية والتحاليل المخبرية والأشعة التشخيصية، تبيّن وجود كتلة بحجم 10×10 سم في الرباط العرضي الأيمن، مع تجمع سوائل داخل تجويف البطن.
وقرر الفريق الطبي إجراء عملية استكشاف جراحي عاجلة، كشفت عن وجود كيس كبير يحيط بقناة فالوب اليمنى والمبيض الأيمن، واللذين كانا في حالة التواء كامل بمقدار أربع مرات، مما هدد بانقطاع التروية الدموية وحدوث تلف دائم.
ونجح الفريق في فك الالتواءات واستعادة تدفق الدم إلى الأنسجة، تلا ذلك استئصال الكيس بشكل آمن مع الحفاظ التام على سلامة المبيضين وقناتي فالوب، دون حدوث مضاعفات تُذكر. وقد تحسنت حالة الطفلة وغادرت المستشفى بعد استكمال الخطة العلاجية، وهي في صحة جيدة ولله الحمد.
ويأتي هذا النجاح في إطار جهود مستشفى الأمير عبد المحسن المستمرة لتعزيز جودة الرعاية الصحية والتعامل المهني مع الحالات الطارئة والدقيقة، بما يضمن سلامة المرضى ورضاهم.