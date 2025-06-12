العلا.. تدخل طبي ناجح ينقذ طفلة من مضاعفات كيس التهابي بالحوض

تمكّن الفريق الطبي بقسم النساء والولادة في مستشفى الأمير عبد المحسن بمحافظة العلا، أحد مكونات تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا كانت تعاني من مضاعفات خطيرة ناجمة عن كيس التهابي كبير في منطقة الحوض، تسبب في التواء الأعضاء التناسلية الداخلية وكاد أن يؤدي إلى انقطاع التروية الدموية.