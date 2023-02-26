وزير الشؤون الإسلامية يستقبل الكاردينال رئيس أساقفة فيينا

كما استعرض آل الشيخ خلال اللقاء الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ في نشر مبادئ الإسلام وتصحيح فهم الخطاب الديني، وفق منهج الوسطية والاعتدال ونشر التسامح، مشيراً إلى أن المملكة أنموذج في دعم الجهود الدولية الداعية لنشر القيم النبيلة الإنسانية والقواسم المشتركة بين الشعوب ونشر السلام والوئام في العالم، عبر دعم المحافل والمؤتمرات الدولية محلياً وعالمياً.