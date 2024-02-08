بالصور.. تبرز مكانة المملكة كلاعب رئيس في ساحة التجارة العالمية.. الصادرات السعودية غير النفطية تسبر غمار القارة الأفريقية بقيمة تتجاوز 128 مليار ريال

وتعد جهود "الصادرات السعودية" استكمالاً لجهود المملكة في تعزيز العلاقات السعودية الأفريقية، حيث عقدت القمة السعودية الأفريقية بتاريخ 26/ 4/ 1445هـ الموافق 10/ 11/ 2023م بناءً على دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمدينة الرياض، بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، وتعزيزاً لأواصر التعاون المشترك، والارتقاء بعلاقات الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتثمينًا للروابط التاريخية بينهما ونتج عن هذه القمة إطلاق خريطة طريق للتعاون بين المملكة والدول الأفريقية، أطّرت للشراكة الإستراتيجية التي ترتكز على علاقات تاريخية عميقة بينهم، واحتفت بالتبادل التجاري بين المملكة وأفريقيا الذي نما بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما في التجارة غير النفطية. ولم تقتصر القمة على الإشادة بالماضي، بل قدمت أيضًا رؤية مستقبلية للتعاون بين الطرفين, حيث أعلن سمو ولي العهد -حفظه الله- عن حزمة من الاستثمارات، بما في ذلك تخصيص 25 مليار دولار للاستثمار في مختلف القطاعات في القارة الأفريقية، وتمويل وتأمين صادرات بقيمة 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى تقديم 5 مليارات دولار كتمويل تنموي على مدى السنوات الست القادمة. وشهدت القمة توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 500 مليون دولار.