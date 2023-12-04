"صحة الباحة" تنفّذ خطتها التطويرية لخفض الإحالات الخارجية بأكثر من 50%؜

وتمّ افتتاح وتطوير عدد من الأقسام الحرجة في عددٍ من المستشفيات (طوارئ، عناية مركّزة للكبار، عناية مركّزة للأطفال، عناية مركّزة لحديثي الولادة) مع تفعيل عيادات الطب الاتصالي للاستفادة من خبرات الاستشاريين، لتحقق انخفاضاً كبيراً في عدد الإحالات الخارجية التي بلغت 930 حالة فقط خلال النصف الاول من هذا العام 1445هـ بنسبة 50%؜ عن الأعوام الماضية.