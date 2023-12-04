"صحة الباحة" تنفّذ خطتها التطويرية لخفض الإحالات الخارجية بأكثر من 50%؜

نجحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، في تنفيذ خطتها لخفض عدد الإحالات الخارجية، ورفع مستوى الخدمة بإيجاد حلول دائمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية بالمنطقة، وذلك بمتابعة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.
وتعاقدت "صحة الباحة"، خلال الفترة الماضية، مع عددٍ من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين في التخصّصات الطبية العامة والدقيقة وتوفير احتياجات مستشفيات المنطقة، وكذلك التعاقد مع عددٍ من الاستشاريين في التخصّصات الدقيقة عن طريق نظام التعاقد المؤقت للعمل، وسد العجز في المستشفيات المرجعية.
وتمّ افتتاح وتطوير عدد من الأقسام الحرجة في عددٍ من المستشفيات (طوارئ، عناية مركّزة للكبار، عناية مركّزة للأطفال، عناية مركّزة لحديثي الولادة) مع تفعيل عيادات الطب الاتصالي للاستفادة من خبرات الاستشاريين، لتحقق انخفاضاً كبيراً في عدد الإحالات الخارجية التي بلغت 930 حالة فقط خلال النصف الاول من هذا العام 1445هـ بنسبة 50% عن الأعوام الماضية.