بمساحة 359649 م2.. "البيئة" تطرح فرصة لاستثمار جزء من متنزه البهيتة الوطني

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الفرصة متاحة للراغبين في الاستثمار بالمنتزهات السياحية والترفيهية، ودعم الأنشطة السياحية في المنطقة.