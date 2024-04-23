بمساحة 359649 م2.. "البيئة" تطرح فرصة لاستثمار جزء من متنزه البهيتة الوطني

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح فرصة استثمار جزء في متنزه بهيتة بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، بمساحة إجمالية 359649م 2؛ بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته ودعم النشاط الترفيهي في المنطقة وفق مستهدفات رؤية 2030.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الفرصة متاحة للراغبين في الاستثمار بالمنتزهات السياحية والترفيهية، ودعم الأنشطة السياحية في المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لشراء الكراسة هو 7 يونيو 2024م، ولاستلام الاستفسارات 25 مايو 2024م، وموعد فتح المظاريف هو 9 يونيو 2024م.
وتابعت: يمكن للراغبين التقديم على الفرص الاستثمارية والحصول على كراسة الشروط عبر منصة فرص.
https://furas.momra.gov.sa/ar/opportunities/06-24-189921-25002