"بطولة الفورمولا إي" تفتح باب التقديم لصندوق "مستقبل أفضل"

وقد تم إطلاق صندوق الفورمولا إي لمستقبل أفضل خلال الموسم العاشر للبطولة؛ لمواصلة الإرث الإيجابي الذي تتركه بطولة العالم للفورمولا إي في المدن المستضيفة، والمساهمة في الحفاظ على معايير الاستدامة الرائدة عالميًا التي تضعها بطولة العالم للفورمولا إي التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ضمن قطاعي الرياضة والاستدامة، استنادًا إلى سجلها الرائد عالميًا في مجال الاستدامة، والتي تعود بالنفع على الناس والكوكب على حد سواء.