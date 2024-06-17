عبر 6 مسارات و102 محطة.. مشروع "حافلات المدينة" يستأنف خدمة نقل المستفيدين

يعاود مشروع حافلات المدينة المنورة للنقل العام، الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة، اليوم ثاني أيام العيد، تقديم خدمة نقل المستفيدين عبر ستة مسارات، تشمل 102 محطة وقوف في مختلف الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة المنورة.
ويبدأ تقديم الخدمة اعتبارًا من الساعة الـ6 صباحًا وحتى الـ10 مساءً عبر مسار محطة قطار الحرمين السريع- المسجد النبوي، ومسار مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي- المسجد النبوي "على مدار 24 ساعة"، ومسار جامعة طيبة- العالية، ومسار الميقات- الخالدية، ومسار القصواء- سيد الشهداء، ومسار مجمع طباعة المصحف الشريف- العالية.
ودعت هيئة تطوير المدينة المنورة، المستفيدين إلى الاطلاع على محطات التوقف الخاصة بخدمة النقل الترددي عبر الرابط ، واختيار المحطة للتحقق من نقطة الانطلاق.