عبر 6 مسارات و102 محطة.. مشروع "حافلات المدينة" يستأنف خدمة نقل المستفيدين

ويبدأ تقديم الخدمة اعتبارًا من الساعة الـ6 صباحًا وحتى الـ10 مساءً عبر مسار محطة قطار الحرمين السريع- المسجد النبوي، ومسار مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي- المسجد النبوي "على مدار 24 ساعة"، ومسار جامعة طيبة- العالية، ومسار الميقات- الخالدية، ومسار القصواء- سيد الشهداء، ومسار مجمع طباعة المصحف الشريف- العالية.