المملكة تشارك في اجتماع الـG7 الوزاري بإيطاليا لمناقشة القضايا الصحية العالمية وتعزيز التعاون الدولي

ورأس وفدَ المملكة -نيابةً عن وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل- وكيلُ وزارة الصحة المساعد للتعاون الدولي راكان بن خالد بن دهيش، الذي أكد خلال مداخلاته، أهمية معالجة قضية مقاومة مضادات الميكروبات التي تعد من التحديات الصحية الأكثر إلحاحًا؛ داعيًا إلى تكثيف التعاون الدولي للتصدي لهذه الظاهرة التي تشكل تهديدًا للصحة العامة على مستوى العالم.