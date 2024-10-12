المملكة تشارك في اجتماع الـG7 الوزاري بإيطاليا لمناقشة القضايا الصحية العالمية وتعزيز التعاون الدولي

شاركت المملكة -بدعوة من مجموعة السبع (G7)- في اجتماع وزراء الصحة المنعقد بمدينة أنكونا الإيطالية.
وتناول الاجتماع عددًا من القضايا الصحية العالمية ذات الأولوية؛ بما في ذلك مقاومة مضادات الميكروبات، والصحة والمناخ، وإطالة عمر الإنسان؛ وذلك في إطار تعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذه التحديات المتزايدة.
ورأس وفدَ المملكة -نيابةً عن وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل- وكيلُ وزارة الصحة المساعد للتعاون الدولي راكان بن خالد بن دهيش، الذي أكد خلال مداخلاته، أهمية معالجة قضية مقاومة مضادات الميكروبات التي تعد من التحديات الصحية الأكثر إلحاحًا؛ داعيًا إلى تكثيف التعاون الدولي للتصدي لهذه الظاهرة التي تشكل تهديدًا للصحة العامة على مستوى العالم.
وأشار إلى استعداد المملكة لاستضافة المؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، والمزمع عقده في مدينة جدة خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر القادم، الذي سيجمع قادة الصحة العالميين لمناقشة الحلول المستدامة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار "ابن دهيش" إلى تأثير تغير المناخ على الصحة العامة، وضرورة تكثيف الاستثمار في التقنية لمواجهة هذه التحديات؛ مؤكدًا أن المملكة ملتزمة بالعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة هذه التحديات.
وتأتي دعوة المملكة للمشاركة في مجموعة السبع (G7) تأكيدًا على أهمية دورها المحوري في القضايا الصحية العالمية، ومكانتها قوةً إقليمية ودولية تسهم في صياغة الحلول المشتركة للتحديات الصحية التي تواجه المجتمع الدولي. كما تعكس هذه الدعوةُ الثقةَ العالمية في مبادرات المملكة والتزامها بدعم الجهود الدولية لتعزيز الصحة العامة وتحقيق الأمن الصحي على مستوى العالم.