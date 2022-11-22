قبيل اللقاء المرتقب.. أجواء احتفالية سعودية أمام استاد لوسيل

شهد محيط استاد لوسيل، أجواء احتفالية من الجماهير السعودية التي تستعد للدخول من بوابات الاستاد لمؤازرة الأخضر، أمام الأرجنتيني، في المباراة التي تجمع المنتخبين، في الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة الحالية، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.