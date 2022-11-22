قبيل اللقاء المرتقب.. أجواء احتفالية سعودية أمام استاد لوسيل

شهد محيط استاد لوسيل، أجواء احتفالية من الجماهير السعودية التي تستعد للدخول من بوابات الاستاد لمؤازرة الأخضر، أمام الأرجنتيني، في المباراة التي تجمع المنتخبين، في الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة الحالية، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.
وتمثل تلك المواجهة أهمية كبيرة للأخضر، على اعتبار أنه سيدخل هذا المونديال بنية التأهل إلى الدور ثمن النهائي، في تكرار لإنجاز نسخة 1994؛ حيث تشارك كتيبة هيرفي رينارد في بطولة كأس العالم للمرة السادسة في التاريخ.
وسيكون المنتخب السعودي على موعد مع التاريخ؛ خاصة أنه أول منتخب عربي يواجه الأرجنتين في على مدار تاريخ كأس العالم؛ مما سيُحَمّله مسؤولية إضافية لتقديم وجه مشرف للكرة السعودية والعربية أمام "راقصي التانجو"، ولدى المنتخب السعودي فرصة هائلة لكسر السلسلة التاريخية للمنتخب الأرجنتيني الذي وصل لـ36 مباراة بدون خسارة، ليصبح على بُعد مباراة واحدة من كسر رقم منتخب إيطاليا كأكثر فريق في التاريخ على صعيد سلسلة "اللاهزيمة".