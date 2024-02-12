مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يستأصل ورماً سرطانياً بطول 14 سم بالكبد ويُنقذ ستينية

والذي أضاف بأنه فور وصول المريضة والسماع لشكواها والإطلاع على تاريخها المرضي، تم إخضاعها للتحاليل المخبرية والفحوصات بالأشعة المقطعية (C.T Scan)، والتي كشفت عن وجود ورم في الفص الأيمن من الكبد متشعب ومتداخل في المرارة بطول 14)×8× (6 سم ، وهو الأمر الذي يفسر كافة الأعراض التي عانت منها. كما تم عمل أشعة مقطعية على منطقة الصدر، للتأكد من عدم تفشي الورم ، وأكدت النتائج عدم انتشاره ولله الحمد.