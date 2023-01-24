شلالات وأشجار ومهرجان.. لوحة جمالية استثنائية يغزلها القطاع التهامي بالباحة

وفي ظل متابعة من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تعمل الجهات المعنية في محافظات القطاع التهامي، على تهيئة أماكن التنزه وتوفير الاحتياجات الضرورية للزوار والمتنزهين، إضافة إلى تكثيف الجهات الأمنية لعملها في المتنزهات وعلى امتداد الطرق لتيسير حركة السير، حرصًا على توفير أفضل وأرقى الخدمات للباحثين عن الدفء بما يكفل راحة المتنزهين.