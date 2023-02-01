هيئة الاتصالات والفضاء تمدّد مبادرة "دور جهازك" حتى نهاية شهر مارس القادم

وأشارت الهيئة إلى أن تفاعل الأفراد مع هذه المبادرة يكشف حجم الوعي بأهمية الاستدامة البيئية لدى المجتمع، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه أفراده؛ حيث شهدت المبادرة تفاعلًا من قبل العديد من الجهات في قطاع الأعمال، بجانب العديد من الأفراد الذين حرصوا على المشاركة من خلال القنوات المتاحة في المبادرة.