محافظ الأفلاج يوجه بمتابعة صاحب فيديو الاحتطاب ووقف تعديات الغطاء النباتي

كشفت مصادر أن محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم يتابع منذ يوم أمس الاثنين مع مكتب وزارة البيئة بالمحافظة حيثيات مقطع الفيديو المتداول عن احتطاب أحد الأشخاص أشجار الظل بشعيب غلغل.
وأوضحت المصادر أن الدكتور "العلم" وجه بالشخوص على موقع الاحتطاب وتحري المعلومات للكشف عن شخصية المتسبب في ذلك؛ تمهيداً لتوقيفه وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
ووجه "العلم" في الوقت نفسه بتكثيف جهود الجهات ذات الاختصاص ومراكز المحافظة بمتابعة ومراقبة المواقع البيئة التي تشتهر بالأشجار، وضبط أي تعدّ على الغطاء النباتي، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة؛ للحد من التجاوزات التي تحدث بشأن قطع الأشجار والاحتطاب الجائر.