محافظ الأفلاج يوجه بمتابعة صاحب فيديو الاحتطاب ووقف تعديات الغطاء النباتي

كشفت مصادر أن محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم يتابع منذ يوم أمس الاثنين مع مكتب وزارة البيئة بالمحافظة حيثيات مقطع الفيديو المتداول عن احتطاب أحد الأشخاص أشجار الظل بشعيب غلغل.