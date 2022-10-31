لزيادة الوعي بتحسين نوعية الحياة.. المملكة تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للمدن

تشارك المملكة في الاحتفاء باليوم العالمي للمدن "World Cities Day" الذي يصادف الـ 31 أكتوبر من كل عام، ويهدف لتعزيز اهتمام المجتمع الدولي بتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة على الصعيد العالمي، وتقوية التعاون بين البلدان في تلبية الفرص والتصدي لتحديات التحضر في المدن، وزيادة الوعي بكيفية استخدام الابتكارات الرقمية لتقديم الخدمات الحضرية لتحسين نوعية الحياة وتحسين البيئة الحضرية.
ويركز اليوم العالمي للمدن على إبراز التقنيات الجديدة التي بمقدورها القيام بإنشاء مدن أكثر شمولية والبحث عن الفرص لتوليد الطاقة المتجددة في المدن؛ فيما كان أول احتفاء بهذا اليوم في شنغهاي بالصين عام 2014م.
وتواكب المملكة ومن خلال رؤية 2030 رغبة المجتمع الدولي في نشر الحضرية على مستوى العالم، والدفع قدماً نحو التعاون لاستغلال الفرص المتاحة والتصدي للتحديات الحضرية، والإسهام في التنمية الحضرية في كل أنحاء العالم.
ويتناغم اليوم العالمي للمدن مع ما تشهده مدن المملكة من نهضة وتطور تنموي يشهده هذا العهد الزاهر , إضافة إلى أن هذه الإنجازات يصاحبها تضافر جهود قطاعات الدولة لتنفيذ المشاريع التنموية؛ لتوفر هذه المدن لسكانها وزوارها مستوى عالياً من الرفاهية، وجودة الحياة.