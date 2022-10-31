لزيادة الوعي بتحسين نوعية الحياة.. المملكة تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للمدن

تشارك المملكة في الاحتفاء باليوم العالمي للمدن "World Cities Day" الذي يصادف الـ 31 أكتوبر من كل عام، ويهدف لتعزيز اهتمام المجتمع الدولي بتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة على الصعيد العالمي، وتقوية التعاون بين البلدان في تلبية الفرص والتصدي لتحديات التحضر في المدن، وزيادة الوعي بكيفية استخدام الابتكارات الرقمية لتقديم الخدمات الحضرية لتحسين نوعية الحياة وتحسين البيئة الحضرية.