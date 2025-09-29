عملية جراحية نادرة ومعقدة تنهي معاناة سبعيني في مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة

تمكن فريق طبي متخصص بمركز أمراض وجراحة القلب عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إنقاذ حياة مستفيد يبلغ من العمر 72 عاماً، كان يعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي من الدرجة الرابعة، حيث بلغت مساحة الصمام 0.8 سم² فقط، إضافة إلى إصابته بمتلازمة “ليريش” التي نتج عنها انسدادات متعددة في الشرايين القلبية وتضيق في الشرايين الطرفية، فضلاً عن ضعف متوسط في وظيفة البطين الأيسر وانخفاض في قوة انقباض عضلة القلب.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيد كان يعاني أيضاً من عدة أمراض مزمنة شملت: الاعتلال الكلوي المزمن، عقد في الغدة الدرقية، فتق حجابي، وتضخم البروستاتا الحميد، الأمر الذي جعل حالته أكثر تعقيداً وتطلب رعاية طبية دقيقة.
وبعد إجراء تصوير مقطعي للشرايين (CT Aortogram) تبيّن وجود انسدادات شريانية واسعة، ما استدعى اتخاذ قرار جريء بإجراء عملية زراعة الصمام الأورطي عبر القسطرة (TAVI) باستخدام الشريان السباتي الأيمن كمسار بديل ونادر مقارنة بالحالات المعتادة.
وأكد تجمع المدينة تكللت العملية بالنجاح بفضل الله، حيث أجريت بدقة عالية دون مضاعفات أو نزيف، وأسهمت في تحسن ملحوظ لحالة المريض وزوال معظم أعراضه.
ويعكس هذا الإنجاز كفاءة الكوادر الطبية بمركز أمراض وجراحة القلب وقدرتهم على التعامل مع أدق وأعقد الحالات الطبية لما يملكه المركز من تجهيزات عالية وكفاءة مؤهله.