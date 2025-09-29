عملية جراحية نادرة ومعقدة تنهي معاناة سبعيني في مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة

تمكن فريق طبي متخصص بمركز أمراض وجراحة القلب عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إنقاذ حياة مستفيد يبلغ من العمر 72 عاماً، كان يعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي من الدرجة الرابعة، حيث بلغت مساحة الصمام 0.8 سم² فقط، إضافة إلى إصابته بمتلازمة “ليريش” التي نتج عنها انسدادات متعددة في الشرايين القلبية وتضيق في الشرايين الطرفية، فضلاً عن ضعف متوسط في وظيفة البطين الأيسر وانخفاض في قوة انقباض عضلة القلب.