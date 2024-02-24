كأس السعودية 2024 تختتم فعالياتها.. هنا نتائج الجائزة الأكبر عالميًّا

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مساء اليوم حفل سباق كأس السعودية 2024 في نسخته الخامسة، الذي يُعد الأغنى في تاريخ السباقات العالمية للخيل، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.
وفاز بشوط كأس السعودية لعام 2024، الذي تبلغ قيمة جائزته منفردًا 20 مليون دولار، الجواد "سينور بوسكادور" لمالكيه شرف محمد الحريري وجو آر بيكوك جي آر، تحت إشراف المدرب تود فينشر، بقيادة الخيال جونيور ألفاردو.
وكان سمو ولي العهد قد وصل إلى المنصة الرئيسية، وعُزف السلام الملكي، ثم تحركت الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض أمام سمو ولي العهد قبيل بدء السباق، وقد حضر في الساحة جميع الخيالة المشاركين، وجميع المدربين العالميين.
بعد ذلك انطلق الشوط التاسع على كأس السعودية. وبعد نهاية السباق توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى منصة التسليم، وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وقدم سمو ولي العهد التهنئة لملاك الجواد "سينور بوسكادور" الفائز بكأس السعودية، وتوج طاقم الإسطبل بالكأس، كما هنأ سموه المدرب والخيال، والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
ونجح باسكادور، ابن الفحل الشهير ماينشيفت، في اقتناص أول شوط (فئة 1) يشارك به في مسيرته؛ إذ دخل اليوم في آخر رمية من الشوط؛ ليحرم اليابان من تحقيق الكأس للمرة الثانية على التوالي، ويؤكد أحقيته في التأهل بعدما حل ثانيًا في شوط البيجاسوس المؤهل لكأس السعودية.
واستهلت أشواط اليوم الثاني من أمسية كأس السعودية بشوط كأس نادي سباقات الخيل برعاية وزارة الثقافة، بجائزة قدرها مليون ونصف المليون دولار، على مسافة 1800م، وحسمها لصالحه جواد الإنتاج المحلي "الجماني" للمالك ماجد مهل وصل البقمي، بقيادة الخيال كريستيان ديمور، وتحت إشراف المدرب غيث الغيث، في زمن قدره 1:50.52 دقيقة.
ودخل "الجماني" الشوط وفي جعبته ثمانية انتصارات سابقة؛ إذ ينحدر من سلالة راقية؛ فأبوه الفحل المعروف "سيكتج أ. هوم"، وأمه "ناتالي جان"، وكانت فرسًا مملوكة لإسطبل أبناء الملك عبدالله.
ويعد الفوز بهذا الشوط هو الثاني على التوالي للمدرب غيث الغيث.
وفي الأمتار الأخيرة من مسافة السباق اشتدت المنافسة مع الجواد "تاج العلياء" الذي يركض على هذه المسافة لأول مرة، وبالرغم من ذلك أحرج البطل، وقدم بصحبته شوطًا تنافسيًّا مثيرًا إلى آخر لحظة، وحسمه بفارق ثلاثة أرباع طول فقط.
وشهد ثاني أشواط الحفل (104) إقامة كأس عبية للخيل العربية الأصيلة برعاية هيئة تطوير بوابة الدرعية (فئة 1)، بجائزة قدرها مليونا دولار، وتمكن "عسفان الخالدية" المملوك لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز من إنهاء مسافة السباق البالغة 2000م أولاً في زمن قياسي قدره 2:13.72 دقيقة، بقيادة الخيال عبدالله العوفي، وتحت إشراف المدرب ناصر بن مطلق.
وبهذا الفوز يدخل جواد الإنتاج المحلي التاريخ من أوسع أبوابه؛ إذ سجل انتصاره الـ17 على التوالي، و14 انتصارا على مضمار الملك عبدالعزيز بالجنادرية، و3 انتصارات على ميدان الخالدية.
وكعادته أنهى "عسفان الخالدية" الشوط بسهولة تاركًا المنافسة محتدمة خلفه على المركز الثاني بين كل من "فيزير" و"نجيب الزمان".
وأقيم الشوط الثالث من الحفل على كأس الشوط السعودي الدولي برعاية الشركة الوطنية للإسكان NHC، بجائزة قدرها نصف مليون دولار، وامتدت مسافته لـ2100م، وحسمها الجواد "كينغ شلاع" المملوك لوذنان ريسنج، في زمن قدره 2:07.15 دقيقة.
وقدم الجواد الفائز أداء مميزًا في الأمتار الأخيرة بقيادة الخيال فالح بوغنيم، وتحت إشراف المدرب ألبن دي ميول. وتعد هذه المشاركة هي الثالثة لـ"كينغ شلاع" في هذا الشوط بعد مشاركتين سابقتين، حل فيهما ثانيًا وتاسعًا على التوالي.
وفي رابع أشواط الحفل فاز الجواد الياباني "فوريفر يونق"، المملوك لسيسوما فوجيتا، بالديربي السعودي، برعاية مجموعة بوتيك (فئة 3)، الذي بلغت جائزته مليونَين ونصف المليون دولار، وامتدت مسافته لـ1600م متر، وأنهاها الجواد الفائز في زمن قدره 1:36.17 دقيقة مع الخيال ريوسي ساكاي والمدرب يوشيتو ياهاجي.
وحسم الجواد الياباني الشوط بصعوبة بالغة، بعد أن حرم الجواد القوي "بوكم دانو" من الفوز في آخر رمية في السباق.
ويحظى "فوريفر يونق" بسجل خالٍ من الهزائم؛ إذ حقق إلى الآن 4 انتصارات من 4 مشاركات، ويعد هذا الفوز هو الثالث للجياد اليابانية في الديربي السعودي.
وحققت اليابان فوزها الثاني على التوالي في هذه الأمسية؛ إذ أهدى الجواد "ري ميك" مالكه كوجي مايدا كأس الرياض للسرعة، برعاية المسار الرياضي (فئة 3)، في خامس أشواط الحفل، الذي امتد لمسافة 1200م، بجائزة قدرها مليون ونصف المليون دولار؛ إذ أنهى الجواد الفائز الشوط أولاً في زمن قدره 1:10.42 دقيقة، بقيادة الخيال يوجا كوادا، وتحت إشراف المدرب كويتشي شينتاني.
وتغلب الجواد الياباني في هذا الشوط على الجواد الأمريكي المتخصص في سباقات السرعة "سكيلي".
وينحدر "ري ميك" من الفحل الياباني (لاني) الذي سبق له تحقيق شوط الديربي الإماراتي، كما حل خامسًا في كنتاكي ديربي الشهير.
وتُوج الجواد "أناف" بكأس الـ1351 للسرعة برعاية البنك الأهلي السعودي (فئة 2) في الشوط السادس، الذي امتد لمسافة 1351م، بجائزة قدرها مليونا دولار.
وقطع الجواد المملوك لفوسنيك ريسينق مسافة السباق في زمن قدره 1:17.88 دقيقة، تحت إشراف المدرب مايكل أبلبي.
وبهذا الفوز سجل الخيال الشاب روسا راين انتصاره الأول على الساحة السعودية مع الإيرلندي "أناف"، ابن الفحل "محرر"، الذي انتقلت ملكيته من مزارع شادويل الإماراتية قبل عامين.
وأقيم الشوط السابع من الحفل على كأس نيوم برعاية هاودن (فئة 2)، وفاز بها الجواد "سبيرت دانسر" لملاكه دن وفيرغسون وماسون، بعدما قطع مسافة 2100م في زمن قدره 2:07.10 دقيقة، بقيادة الخيال أوسين أور، وتحت إشراف المدرب ريتشارد فاهي، ووصل مجموع جوائز الشوط إلى مليوني دولار.
ويعتبر هذا الفوز الأول من نوعه لأسطورة كرة القدم سير أليكس فيرغسون على الميدان السعودي؛ إذ يعد المدرب السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أحد ملاك "سبيرت دانسر" ابن الفحل السعودي الشهير "فرانكل"، الذي توج أيضًا بكأس البحرين الدولي في نوفمبر الماضي.
وكانت مسافة الشوط الثامن، الذي أقيم على كأس البحر الأحمر برعاية لونجين (فئة 3)، هي الأطول على مدار أمسيتَي كأس السعودية؛ إذ بلغت 3000م، بجائزة قدرها مليونان ونصف المليون دولار.
وأنهى الجواد "تاور أوف لندن" لملاكه د. سميث والسيد جي ماجنير وإم تابور وويستيربيرج مسافة السباق أولاً في زمن قدره 3:04.43 دقيقة، بقيادة الخيال الأشهر حول العالم حاليًا راين مور، وتحت إشراف المدرب المخضرم إيدن أوبراين، الذي حقق أول فوز له في أمسية كأس السعودية.