كأس السعودية 2024 تختتم فعالياتها.. هنا نتائج الجائزة الأكبر عالميًّا

بعد ذلك انطلق الشوط التاسع على كأس السعودية. وبعد نهاية السباق توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى منصة التسليم، وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وقدم سمو ولي العهد التهنئة لملاك الجواد "سينور بوسكادور" الفائز بكأس السعودية، وتوج طاقم الإسطبل بالكأس، كما هنأ سموه المدرب والخيال، والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.