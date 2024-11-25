فيديو.. "الناصر" لـ"سبق": "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" قدمت خدماتها المجانية لـ120 ألف طفل في 40 عامًا

وتُعدّ "مدارس خطوة" التابعة للجمعية نموذجاً متميزاً في دعم الأطفال ذوي الإعاقة تعليمياً وتأهيلياً، حيث تستقبل أكثر من 150 طالباً وطالبة في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الباحة، الرس، عسير، جازان، والجوف. وتوفر المدارس برامج تعليمية مخصصة تتناسب مع احتياجات وإمكانات كل طفل بالتعاون مع وزارة التعليم.