فيديو.. "الناصر" لـ"سبق": "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" قدمت خدماتها المجانية لـ120 ألف طفل في 40 عامًا

كشفت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة عن تقديم خدماتها لأكثر من 120 ألف طفل منذ تأسيسها عام 1982م، عبر شبكة مراكزها الممتدة في 11 منطقة بالمملكة.
وتواصل الجمعية، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تقديم خدماتها التأهيلية والتعليمية مجاناً للأطفال ذوي الإعاقة، من الولادة وحتى عمر 16 عاماً.
وفي حديثها لـ"سبق"، أوضحت مديرة العلاقات العامة بالجمعية ديما الناصر، أن الخدمات المقدمة تشمل العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والنطق والتخاطب، والخدمات النفسية، إلى جانب خدمات تعليمية تهدف إلى تهيئة الأطفال للاندماج في المجتمع.
وأشارت إلى أن الجمعية أطلقت مبادرة "مدارس خطوة" بالتعاون مع وزارة التعليم، وهي تضم حالياً 10 مدارس تقدم برامج تعليمية وتأهيلية متخصصة تلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة.
وأفادت "ديما" بأن الجمعية تطبق برامج متطورة مثل التدخل المبكر، والبرامج المكثفة، وبرنامج البدلة الفضائية، وبرنامج التكامل الحسي، مع توفير ورش عمل تتيح تجهيز الأجهزة المساندة وإجراء التعديلات اللازمة على الكراسي المخصصة للأطفال.
وأضافت مديرة العلاقات العامة أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من 3000 طفل سنوياً، مع إمكانية قبول نسبة تصل إلى 20% من الأطفال غير السعوديين في مراكزها. وقد أضافت الجمعية مؤخراً مركزاً جديداً للكبار ستيب برو(Step pro) للعلاج الطبيعي في منطقة جازان.
وأوضحت ديما الناصر أن شروط القبول تشمل تقديم الأوراق اللازمة لأقرب فرع للجمعية، حيث يقوم فريق طبي متخصص بتقييم حالة الطفل وتحديد البرنامج الأنسب له، ومن ثم بدء الجلسات العلاجية، مؤكدة أن جميع الخدمات التي تقدمها الجمعية مجانية بالكامل، باستثناء رسوم رمزية للتسجيل.
وتُعدّ "مدارس خطوة" التابعة للجمعية نموذجاً متميزاً في دعم الأطفال ذوي الإعاقة تعليمياً وتأهيلياً، حيث تستقبل أكثر من 150 طالباً وطالبة في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الباحة، الرس، عسير، جازان، والجوف. وتوفر المدارس برامج تعليمية مخصصة تتناسب مع احتياجات وإمكانات كل طفل بالتعاون مع وزارة التعليم.
وتُعدّ جمعية الأطفال ذوي الإعاقة من أبرز المؤسسات الرائدة في المملكة، حيث تهدف إلى بناء منظومة شاملة من الخدمات التأهيلية والتعليمية للأطفال ذوي الإعاقة، بالاعتماد على كفاءات وطنية ودولية عالية المستوى، في سبيل تحقيق رسالتها الإنسانية.
وتأتي مشاركة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في معرض المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة لإبراز جهود الجمعية كمؤسسة غير ربحية تقدم خدمات للأطفال ذوي الإعاقة، حيث تضمن المعرض تجربة الزوار للكرسي المتحرك المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تفاعل الحضور مع جناح الجمعية الذي اشتمل على عروض مرئية ومطبوعات تعريفية حول الخدمات والبرامج التأهيلية في 11 مركزًا تأهيليًا للأطفال ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة.
وشهد المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 24 - 25 نوفمبر 2024م، إقبالًا كبيرًا من ضيوف ومرتادي المؤتمر؛ نظرًا لطابعه التقني الذي أوجد تجربة مميزة أتاحت للزوار استعراض الجهود الإنسانية والإغاثية للمركز وشركائه بأسلوب غير تقليدي وصديق للبيئة 'بلا أوراق' تحقيقًا لأهداف التنمية.