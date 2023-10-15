"المجدوعي بيجو" تُوَقع اتفاقية استراتيجية مع شركتي "هرتز" و"بيبسيكو" الشرق الأوسط

دعمًا لمبادرة "السعودية الخضراء" التي يأتي ضمن أهدافها تحقيقُ الحياد الصفري للانبعاثات، أعلنت شركة المجدوعي بيجو عن تعاونها مع شركة هرتز لتعزيز أسطول مركبات شركة بيبسيكو الشرق الأوسط بسيارات تجارية كهربائية.
وتوفر علامة بيجو التجارية تشكيلة كاملة من المركبات الكهربائية الحديثة، من منطلق سعي مجموعة ستيلانتس لتصبح أكبر شركة لتكنولوجيا التنقل المستدام.
وتعمل المملكة العربية السعودية حاليًا على دعم تصنيع السيارات الكهربائية تماشيًا مع رؤية 2030؛ بهدف تعزيز جودة الحياة، وتقليل انبعاثات الكربون، والتشجيع على استخدام النقل المستدام؛ وعيًا منها بحجم ومستقبل السيارات الكهربائية عالميًّا ومحليًّا.
ومن هذا المنطلق، تدعم شركة المجدوعي للسيارات وعلامتها التجارية بيجو هذا التحول النوعي، تَبَعًا لأعلى المعايير الدولية للمساهمة في معالجة مشكلة ارتفاع التلوث والاحتباس الحراري، وحفظ الموارد الطبيعية.
وكان توقيع اتفاقية التعاون في قلب العاصمة الرياض، خلال انعقاد معرض السيارات الكهربائية الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 9- 11 أكتوبر 2023.
حضر حفل التوقيع كل من أحمد سعود عباسي الرئيس التنفيذي للمجدوعي للسيارات، وعبدالله الرفاعي المدير التنفيذي للمجدوعي بيجو، وأسعد العطياني، المستشار والرئيس التنفيذي لشركة الوسيلة لتأجير السيارات ممثل شركة هرتز العالمية، ونضال البنا مدير النقل في شركة بيبسيكو الشرق الأوسط.
وتعليقًا على هذا التعاون قال عبدالله الرفاعي المدير التنفيذي للمجدوعي بيجو: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية. ولطالما التزمت شركة المجدوعي للسيارات بدعم رؤية مملكتنا الحبيبة، التي يأتي ضمن أهدافها تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الحياة، وهذا التعاون مع شركتي هرتز وبيبسيكو الشرق الأوسط هو دليل على ذلك.
وأضاف الرفاعي: نفتخر بشراكتنا مع مجموعة ستيلانتس، وملتزمون بتقديم الأفضل للسوق السعودي والنهضة بقطاع السيارات في المملكة، ونحن أيضًا ملتزمون بمواصلة ذلك من خلال تقديم أفضل المنتجات والحلول والخدمات التي ستغير تجربة اختيار السيارة وشرائها وامتلاكها كليًّا إن شاء الله".