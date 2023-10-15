"المجدوعي بيجو" تُوَقع اتفاقية استراتيجية مع شركتي "هرتز" و"بيبسيكو" الشرق الأوسط

وتعليقًا على هذا التعاون قال عبدالله الرفاعي المدير التنفيذي للمجدوعي بيجو: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية. ولطالما التزمت شركة المجدوعي للسيارات بدعم رؤية مملكتنا الحبيبة، التي يأتي ضمن أهدافها تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الحياة، وهذا التعاون مع شركتي هرتز وبيبسيكو الشرق الأوسط هو دليل على ذلك.