"الأرصاد": سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.