المرتفع السيبيري يبدأ تأثيره على السعودية الثلاثاء ويتسع ليشمل دولاً خليجية

ونتيجة لما سبق، يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى لحدود (5 - 15) درجة مئوية في أغلب المناطق الرئيسة من عُمان والإمارات مطلع الأسبوع المقبل، في حين تكون أقل من ذلك فوق المُرتفعات الجبلية بما في ذلك جبل شمس وجبل جيس، بحيث تنخفض لما دون الصفر المئوي مع توقعات بتشكُّل الصقيع.