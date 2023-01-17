المرتفع السيبيري يبدأ تأثيره على السعودية الثلاثاء ويتسع ليشمل دولاً خليجية

يُشير آخر خرائط التنبؤات الجوية إلى أن المملكة السعودية ستتأثر مساء يوم الثلاثاء بكتلة هوائية باردة مُرافقة لما يُسمّى المُرتفع الجوي السيبيري، بحيث تنخفض درجات الحرارة على حائل والقصيم والمدينة المنوّرة وشمال منطقة الرياض إدارياً، بمشيئة الله.
وبحسب ذات الخرائط يُتوقع أن يتسع تأثير الكتلة الباردة يوم الأربعاء لتشمل أنحاء منطقة الرياض كافة بما في ذلك العاصمة والمنطقة الشرقية، إضافة إلى قطر والبحرين والإمارات، بحيث يحدث انخفاضٌ نسبي في درجات الحرارة في هذه الدول.
ولاحقاً مع نهاية الأسبوع، يُتوقع أن تستمر الكتلة الهوائية الباردة المُصاحبة للمُرتفع الجوي بالسيطرة على شرق السعودية ووسطها، وفي الوقت ذاته يُتوقع أن يطرأ ارتفاعٌ تدريجي على درجات الحرارة في المناطق الشمالية الغربية والشمالية الوسطى بما في ذلك تبوك والجوف وحائل والمدينة المنوّرة والقصيم.
ويُشير أحدث القراءات الجوية المُحللة لدى مركز طقس العرب، إلى أن كتلة هوائية باردة أخرى مُرافقة للمُرتفع الجوي السيبيري ستتوغل من الأراضي الإيرانية لشمال سلطنة عُمان والإمارات وذلك اعتباراً من الخميس ويتزايد تأثيرها مطلع ومُنتصف الأسبوع المقبل، ليطرأ انخفاضٌ ملحوظٌ على درجات الحرارة في أغلب المناطق، بمشيئة الله.
ونتيجة لما سبق، يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى لحدود (5 - 15) درجة مئوية في أغلب المناطق الرئيسة من عُمان والإمارات مطلع الأسبوع المقبل، في حين تكون أقل من ذلك فوق المُرتفعات الجبلية بما في ذلك جبل شمس وجبل جيس، بحيث تنخفض لما دون الصفر المئوي مع توقعات بتشكُّل الصقيع.