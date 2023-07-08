غدًا.. إغلاق جسر طريق الملك عبدالعزيز "طريق الميناء تقاطع طريق الملك فهد" بالدمام

وأكدت أمانة الشرقية حرصها على تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع أداء الطرق بما يحقق بدوره أهداف جودة الحياة؛ داعيةً سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعًا للزحام، وحفاظًا على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى، خلال هذه المدة، مع الاتصال على مركز البلاغات 940 في حال وجود أي ملاحظات.